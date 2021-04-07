أتلتيكو مدريد يتلقي ضربة موجعة باصابة سواريز

وأعلن النادي أن سواريز خضع لفحوصات طبية"، مشيرا إلى أنه "يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، موضحا أنه "سيتابع تطور حالته".

ولن يشارك سواريز أمام ريال بيتيس بعدما حصل على البطاقة الصفراء الخامسة له أمام إشبيلية بالجولة الماضية، ليعاقب بالإيقاف مباراة واحدة.

