انت الان تتابع خبر بالصور: وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة اكثر من 18 مليون من التحالف الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، تسلم وزارة الداخلية معدات عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي.