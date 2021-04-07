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انت الان تتابع خبر بالصور: وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة اكثر من 18 مليون من التحالف الدولي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، تسلم وزارة الداخلية معدات عسكرية من التحالف الدولي تُقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي.
وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في قاعدة عين الاسد الجوية، وزارة الداخلية تتسلم معدات بقيمة أكثر من 18 مليون تشمل أكثر من 1250 قطعة سلاح و 81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض".