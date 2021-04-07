انت الان تتابع خبر الكشف عن أجراءات جديدة تتعلق بحظر التجوال في شهر رمضان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بساعات حظر التجوال في شهر رمضان.



وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "اجراءات فرض حظر التجوال الصحي في شهر رمضان ستبقى كما هي عليه"، مبيناً أن "يومي الجمعة والسبت حظراً شاملا اما الجزئي فسيكون بعد الافطار مباشرة".وشدد الموسوي على "ضرورة التزام المواطنين أكثر بالاجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي في ظل الزيادة النسبية بأعداد الاصابات بفيروس كورونا ". ودعا الموسوي "القوات الأمنية الى تشديد اجراءات السلامة والصحة والالتزام بلبس الكمامات"، مبيناً أن "هناك عدم التزام كبيراً بالتعليمات الصحية وخاصة في الآونة الأخيرة".

