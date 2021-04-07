القبض على متهمين بتجارة الأعضاء البشرية وسرقة دراجات نارية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين خلال عمليات امنية.

وقالت الوكالة في بيان تلقته "الخليج 365" ان قوة من لجنة الرصافة لمكافحة جرائم الأتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية تمكنت من متابعة احد المتهمين بعد توفر معلومات بشأنه من المصادر كونه يقوم ببيع والمتاجرة بالأعضاء البشرية ، وبعد اخذ الموافقات الرسمية ونصب كمين له تم القبض عليه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية ، وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية اللازمة بحق المتهم .



الى ذلك ألقت مفارز الشرطة القبض على عدة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية نوع تك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الحبيبية والقدس ومكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة ، وفق احكام المادة 446 ق.ع وتم كذلك اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهمين لينالوا جزائهم العادل وفق القانون .

