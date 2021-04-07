انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الاربعاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 147,500
سعر شراء الدولار 146,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,450,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,80 دولار
100 باوند 137,98 دولار
100 دولار 818,18 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1741,50$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,14 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,70 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 147,500
سعر شراء الدولار 146,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,450,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,80 دولار
100 باوند 137,98 دولار
100 دولار 818,18 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1741,50$
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,14 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,70 دولار
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