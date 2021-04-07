انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الاربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 147,500

سعر شراء الدولار 146,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,80 دولار

100 باوند 137,98 دولار

100 دولار 818,18 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1741,50$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 63,14 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,70 دولار

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