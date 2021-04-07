انت الان تتابع خبر إصابة أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا.. ماذا عن ياسيمن صبري؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وسائل إعلام، اليوم الاربعاء، عن إصابة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت مصادر أن "ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته".
وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.
ونوهت المصادر إلى أن "ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة".
وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.
ونوهت المصادر إلى أن "ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة".