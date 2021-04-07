انت الان تتابع خبر القبض على مخالف بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على مخالف بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية "سيطرة عفك" تمكنت من إلقاء القبض على مخالف قادم من محافظة البصرة وجد بحوزته لحظة تفتيشه كمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع".
وبينت المديرية أنه "تم إرساله إلى مركز الاحتجاز للتحقيق معه".
وبينت المديرية أنه "تم إرساله إلى مركز الاحتجاز للتحقيق معه".