القبض على مخالف بحوزته كمية من الحبوب المخدرة في الديوانية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية "سيطرة عفك" تمكنت من إلقاء القبض على مخالف قادم من محافظة البصرة وجد بحوزته لحظة تفتيشه كمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع".

وبينت المديرية أنه "تم إرساله إلى مركز الاحتجاز للتحقيق معه".

