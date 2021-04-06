أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 60.66 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين إلى 64.18 دولار للبرميل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مجددا اليوم الثلاثاء، وتنبأ بأن الإنتاج العالمي سيزيد 6.0 بالمئة هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينات، مرجعا الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياسات لمواجهة جائحة كوفيد-19 على نطاق غير مسبوق.

