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أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

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بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، في وقت يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 60.66 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين إلى 64.18 دولار للبرميل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي مجددا اليوم الثلاثاء، وتنبأ بأن الإنتاج العالمي سيزيد 6.0 بالمئة هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ السبعينات، مرجعا الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تبني سياسات لمواجهة جائحة كوفيد-19 على نطاق غير مسبوق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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