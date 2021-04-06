انت الان تتابع خبر قائمة 'فوربس' لأقوى النجوم في صناعة الموسيقى العربية... أين العراق منها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما أدى هذا التحول إلى ازدهار عائدات منصات البث المباشر، فبلغت القيمة السوقية لشركة (Spotify) نحو 54.4 مليار دولار في 17 مارس/ آذار 2021 في حين تقدر قيمة منصة (Deezer) بحوالي 1.4 مليار دولار كما في يوليو/ تموز 2020. أما في الشرق الأوسط، فتستعد شركة أنغامي الرائدة في مجال البث، لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك الأميركية بقيمة 220 مليون دولار.وتتناول “قائمة المشاهير: نجوم الموسيقى العرب 2021“، 50 مطرباً وفرقة موسيقية، يعدون الأكثر استماعاً ونشاطاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي، والأقوى في صناعة الموسيقى العربية لعام 2020.

في حين تصدر الفنانون المصريون القائمة بواقع 20 مشاركة، يليهم اللبنانيون بـ12 مشاركة. وكان أدهم نابلسي هو المشارك الوحيد من الأردن، حيث برز من بين أكثر 10 مطربين عرب استماعاً في منصة أنغامي للعام الماضي. وفي الوقت ذاته، كان مغني الراب بلطي هو المشارك الوحيد من تونس في القائمة، محققاً أكثر من 1.3 مليار مشاهدة في يوتيوب.



لكن ليس غريبا أن النجم المصري ً المخضرم عمرو دياب، كان الأكثر شهرة واستماعاً في المنطقة خلال العام الماضي في أنغامي و(Deezer) و(Spotify) . أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فهي الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 71 مليون متابع في منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام. فيما أصبح المطرب المغربي سعد لمجرد هو الأكثر متابعة في يوتيوب، بعدد مشتركين في قناته تجاوز 12.4 مليون مشترك.

ولإعداد هذه القائمة، شاركتنا منصتا أنغامي و(Deezer) بعض البيانات التفصيلية. كما تابعنا نسب الاستماع لأداء أكثر من 50 مطرباً وفناناً نشطاً على المنصتين، بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بالإضافة إلى عدد المشاهدات والمشتركين في يوتيوب، وعدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر ان ترتيب هذه القائمة هو وفقاً للأبجدية الإنجليزية، باستخدام الاسم الأول للفنان، أو اسم الشهرة المعروف به.