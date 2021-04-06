انت الان تتابع خبر بلاسخارت تبحث مع البنك المركزي الاوضاع المالية والاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.