انت الان تتابع خبر بلاسخارت تبحث مع البنك المركزي الاوضاع المالية والاقتصادية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب اليوم الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وذكر بيان للبنك المركزي تلقته"الخليج 365" ان المحافظ بحث خلال اللقاء الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق والإجراءات التي تقودها إدارة هذا البنك ضمن خطة الإصلاح للقطاع المصرفي العراقي.
من جانبها اكدت ممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت دعم استقلالية البنك المركزي العراقي اسوة بباقي البنوك المركزية العالمية واهميته خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
من جانبها اكدت ممثلة الأمم المتحدة السيدة بلاسخارت دعم استقلالية البنك المركزي العراقي اسوة بباقي البنوك المركزية العالمية واهميته خلال الفترة الحالية والمستقبلية.