انت الان تتابع خبر القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء في محافظة صلاح الدين.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".
وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة(٤ارهاب) واودعتهم التوقيف تمهيدا لاحالتهم الى القضاء وتوزعت على اقضية(الدجيل والشرقاط وتكريت وسامراء والطوز)".
وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة(٤ارهاب) واودعتهم التوقيف تمهيدا لاحالتهم الى القضاء وتوزعت على اقضية(الدجيل والشرقاط وتكريت وسامراء والطوز)".