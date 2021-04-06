القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء في صلاح الدين

وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم وفق المادة(٤ارهاب) واودعتهم التوقيف تمهيدا لاحالتهم الى القضاء وتوزعت على اقضية(الدجيل والشرقاط وتكريت وسامراء والطوز)".

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين للقضاء".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء في محافظة صلاح الدين.

محمد يوسف

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