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أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق

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انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 147,250
سعر شراء الدولار 146,250
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,430,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,13 دولار
100 باوند 139,10 دولار
100 دولار 811,18 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1735,80$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 63,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 59,51 دولار
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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