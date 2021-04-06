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برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-06 | 09:23

برشلونة يعلن نجاح عملية كوتينيو

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي أجراها البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط الفريق.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "عانى كوتينيو من كيس غضروف مفصلي في ركبته اليسرى، وخضع لجراحة ناجحة من قبل الدكتور رودريجو لاسمار، وتحت إشراف فريق الخدمات الطبية بالنادي".

وأضاف: "كوتينيو سيغيب عن المباريات، وموعد عودته يتحدد وفقًا لتطورات عملية التعافي".

يذكر أن بعض التقارير زعمت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وكان كوتينيو انتقل من إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2018، نظير 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قدرها 40 مليونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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