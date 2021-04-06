الفرقة السادسة تضبط صواريخ كورنيت ومقذوفات شمالي بغداد

وقال رسول في بيان تلقته "الخليج 365" إنه بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة في منطقة النباعي شمال ‫بغداد، نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجباً للبحث والتفتيش".

وأضاف، أنه تم خلال الواجب العثور على الكدس وكان بداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، و3 حاويات عتاد احادية، و7 قنابر هاون، 6 قاذفة RBG7، وحاوية عتاد BKC".

