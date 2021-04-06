انت الان تتابع خبر الفرقة السادسة تضبط صواريخ كورنيت ومقذوفات شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة اللواء يحيى رسول العثور على ثلاثة صواريخ نوع "كورنيت" شمالي بغداد.
وقال رسول في بيان تلقته "الخليج 365" إنه بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة في منطقة النباعي شمال بغداد، نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجباً للبحث والتفتيش".
وأضاف، أنه تم خلال الواجب العثور على الكدس وكان بداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، و3 حاويات عتاد احادية، و7 قنابر هاون، 6 قاذفة RBG7، وحاوية عتاد BKC".
وأضاف، أنه تم خلال الواجب العثور على الكدس وكان بداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، و3 حاويات عتاد احادية، و7 قنابر هاون، 6 قاذفة RBG7، وحاوية عتاد BKC".