انت الان تتابع خبر الرافدين يمنح قروضاً لترميم وتأهيل الدور للموظفين والمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الخليج 365" انه تمت المباشرة بترويج معاملات القروض الخاصة لترميم وتأهيل الدور السكنية.

واوضح البيان ان المصرف قرر منح قرضا بمبلغ ٥٠ مليون للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية، وقرضاً بمبلغ 30 مليون للمواطنين، مشيرا الى إن التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و 30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية سيكون حسب الرقعة الجغرافية لطالب القرض.

