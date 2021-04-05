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لجنة برلمانية تكشف عن السبب الرئيس في 'تردي' الواقع الصحي

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاثنين، عن السبب الرئيس في تردي الواقع الصحي، مؤكدة أن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة في 2021 غير كافية.

وقال عضو اللجنة غايب العميري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "السبب الرئيس لتردي الواقع الصحي هو الموازنة التي تخصص في كل عام، فالأموال ضرورية للارتقاء بالواقع الصحي".

 

وأضاف، أن "الموازنة المخصصة لوزارة الصحة غير كافية، لكنها أفضل بقليل مقارنة مع الموازنات السابقة".

 

واستدرك بالقول إن "التخصيص المالي لوزارة الصحة بكل الموازنات لم يرتق نصيب الفرد فيه إلى أبسط الدول المجاورة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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