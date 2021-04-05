مصر تخطط لتدريس رموز الكتابة الهيروغليفية العام المقبل

وقالت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج في الوزارة، إن "قضية الوعي الأثري والسياحي تأتي في صدارة القضايا التي يهتم بها مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، في المناهج المصرية التي يتم تدريسها بمراحل التعليم المختلفة".وأضافت في تصريحات نقلها موقع "صدى البلد"، "تتم معالجة قضايا الوعي الأثري والسياحي والتاريخي في معظم المواد الدراسية سواء في الموضوعات أو الأنشطة، حيث يتم تناول المفاهيم والمهارات والقيم المتعلقة بالسياحة والمناطق السياحية والأثرية وكل أشكال التراث المصري القديم، وأيضا أخلاقيات التعامل مع المناطق السياحية والأثرية".

وأشارت إلى أنه "ذلك في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة السياحة والأثار، واستنادا إلى الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة والمبادئ العشرة التي يتضمنها، وذلك بهدف نشر الوعى السياحي والأثري وإكساب الطلاب أخلاقيات السياحة من خلال دعم السلوكيات الايجابية تجاه المناطق السياحية والأثرية".



وتابعت أن "منهج الدراسات الاجتماعية الجديد المقرر تدريسه العام الدراسي المقبل لطلاب الصف الرابع الابتدائي، سيولي عناية خاصة بتعريف الطلاب بالمعالم الأثرية والسياحية في المحافظات المصرية، وأهم الأحداث التاريخية المرتبطة بها".