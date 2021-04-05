انت الان تتابع خبر المحاضرون المجانيون وملف المناصب بالوكالة في نشرة أخبار السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد موقف بغداد الثابت من أمن الأردن واستقراره،، والبرلمان العربي يدعو لتطوير العلاقات مع العراق لحماية أمنه القومي.
= تصاعد الدعوات المطالبة بانهاء ملف المناصب بالوكالة،، وتحذير من استمرار هيمنة الاحزاب على مفاصل الدولة.
= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصاماتهم قرب دوائر التربية،، ويهددون بالتصعيد في حال تجاهل مطلبهم.
= اصابات كورونا تعاود الارتفاع مجددا.. اكثر من ستة الاف واربعمئة حالة موجبة،، والوفيات تسع وثلاثون.
= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصاماتهم قرب دوائر التربية،، ويهددون بالتصعيد في حال تجاهل مطلبهم.
= اصابات كورونا تعاود الارتفاع مجددا.. اكثر من ستة الاف واربعمئة حالة موجبة،، والوفيات تسع وثلاثون.