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المحاضرون المجانيون وملف المناصب بالوكالة في نشرة أخبار السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد موقف بغداد الثابت من أمن الأردن واستقراره،، والبرلمان العربي يدعو لتطوير العلاقات مع العراق لحماية أمنه القومي.
= تصاعد الدعوات المطالبة بانهاء ملف المناصب بالوكالة،، وتحذير من استمرار هيمنة الاحزاب على مفاصل الدولة.

= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصاماتهم قرب دوائر التربية،، ويهددون بالتصعيد في حال تجاهل مطلبهم.


= اصابات تعاود الارتفاع مجددا.. اكثر من ستة الاف واربعمئة حالة موجبة،، والوفيات تسع وثلاثون.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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