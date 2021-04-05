المحاضرون المجانيون وملف المناصب بالوكالة في نشرة أخبار السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد موقف بغداد الثابت من أمن الأردن واستقراره،، والبرلمان العربي يدعو لتطوير العلاقات مع العراق لحماية أمنه القومي.