نقابة المعلمين تعلن موقفها من مطالب المحاضرين

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "النقابة تدافع عن منتسبيها، والمحاضرون قدموا الكثير في خدمة العراق لاسيما في المناطق النائية والبعيدة عن المدن والمناطق الريفية".

وأشار الى أن "نقابة المعلمين طالبت منذ سنوات بتعيين المحاضرين أو جعل الاولوية لهم بالتعيين"، مبينا أن "ما حصل هو أن اعداد المحاضرين تضاعفت لاسيما قبل الدورة الانتخابية، اذ تم استغلال الكثير من الناس".



وأضاف، "كان هنالك امل كبير في ضمان حقهم بالموازنة، ولكن تم تخصيص مبلغ 900 مليار كمنحة لهم وهو لا يفي بالغرض"، مؤكدا أن "المباحثات مستمرة بهذا الشأن، فاما أن يباشر رئيس الجمهورية بارجاع قانون الموازنة الى مجلس النواب واجراء التعديل على القانون، أو أن مجلس الوزراء يقوم بتخصيص أموال إضافية لضمان عقود وزارة التربية أو مجالس المحافظات وتكون مخصصة للمحاضرين".