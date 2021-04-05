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السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.. أبرز أحداث تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.

1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.

1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.


1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.

2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.

2014 - إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.

2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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