مطالبة برلمانية بتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين في الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - طالبت عضو اللجنة المالية عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، الاحد، اللجنة المالية النيابية بتعديل قانون موازنة 2021 من خلال تعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين.

وقالت التميمي في بيان إنها طالبت "اللجنة المالية لمخاطبة هيئة رئاسة مجلس النواب لتعديل المادة الخاصة بالمحاضرين المجانيين والاداريين ضمن قانون موازنة عام 2021 للتعاقد مع المحاضرين المجانيين والاداريين العاملين بالقطاع الحكومي الذين صدرت اوامرهم ومباشراتهم لسنة 2020 وما قبلها وتدفع لهم رواتب شهرية من الاموال التي خصصت من موازنة عام 2021".

ونظم المئات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.