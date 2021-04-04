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محافظ البصرة: سنقوم بكل شيء لنجاح بطولة خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-04 | 21:15

محافظ البصرة: سنقوم بكل شيء لنجاح بطولة خليجي 25

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قال محافظ البصرة اسعد العيداني، الاحد، إن المحافظة ستقوم بكل شيء لنجاح بطولة خليجي 25.

وقال العيداني في تغريدة له على "تويتر"، "قرأتها في عيون اللجنة المكلفة والتي تتواجد في البصرة الان ان العراق يستحق والبصرة جاهزة".

 

وأضاف "نحن ابنائها وسنقوم بكل شي ليشهد اشقائنا بنجاحها والبطولة تنجح ان شاء الله بدعمكم".

 

واعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، عن وصول وفد خليجي الى البصرة للاطلاع على جاهزية المحافظة لتنظيم بطولة خليجي 25.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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