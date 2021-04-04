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خلال 24 ساعة.. أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18025 إصابة و326 وفاة جديدة بفيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18025، ليصل العدد العام إلى مستوى 3668264 حالة، بينها 569035 نشطة.

ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 أبريل 21932، وفي 3 أبريل 21261.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 326 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 111030 شخصا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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