انت الان تتابع خبر خلال 24 ساعة.. أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 18025 إصابة و326 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18025، ليصل العدد العام إلى مستوى 3668264 حالة، بينها 569035 نشطة.
ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 أبريل 21932، وفي 3 أبريل 21261.
ويأتي هذا بعد أن سجلت إيطاليا يوم 1 أبريل 23649 إصابة بفيروس كورونا، وفي 2 أبريل 21932، وفي 3 أبريل 21261.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 326 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 111030 شخصا.