الإمارات تعلن استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الإمارات، الاحد، عن استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وقالت وكالة الانباء الإماراتية، إن "المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد الى الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، بعد ايام من زيارته الى السعودية.