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الإمارات تعلن استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الإمارات، الاحد، عن استثمارها ثلاثة مليارات دولار في العراق.

وقالت وكالة الانباء الإماراتية، إن "المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".

 

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

 

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد الى الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، بعد ايام من زيارته الى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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