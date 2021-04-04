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زيارة الكاظمي وأحداث الأردن.. في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يعلن من ابو ظبي بان ابواب العراق مفتوحة لشركات الاستثمار الاماراتية , ويكشف عن اجراءات جريئة لاصلاح الاقتصاد.
= وزير الخارجية يعد زيارة نظيره السويسري الاولى من نوعها الى ارض الرافدين , والحلبوسي يدعو لتفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين.

= مجلس النواب يرمي كرة المحاضرين في ملعب وزارة التربية والاخيرة تؤكد: لسنا معنيين بتعيينهم.


= السلطات الاردنية تنفذ حملة اعتقالات واسعة , وتتهم الامير حمزة بالتورط في مؤامرة على البلاد.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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