زيارة الكاظمي وأحداث الأردن.. في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يعلن من ابو ظبي بان ابواب العراق مفتوحة لشركات الاستثمار الاماراتية , ويكشف عن اجراءات جريئة لاصلاح الاقتصاد.