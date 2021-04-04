انت الان تتابع خبر بعد لقاء الكاظمي.. بن راشد يغرد: العراق ليس كبقية البلدان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن العراق ليس كبقية البلدان، وهو فجر الحضارة البشرية.
وقال آل مكتوم في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق.. تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين".
وأضاف "العراق بلد ليس كبقية البلدان ..هو فجر الحضارة البشرية..في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة .. سيعود بإذن الله ..لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".
وأضاف "العراق بلد ليس كبقية البلدان ..هو فجر الحضارة البشرية..في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة .. سيعود بإذن الله ..لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".