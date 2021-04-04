بعد لقاء الكاظمي.. بن راشد يغرد: العراق ليس كبقية البلدان

وقال آل مكتوم في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "استقبلت اليوم أخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق.. تباحثنا وتحدثنا في بناء علاقات أقوى وأعلى بين البلدين".

وأضاف "العراق بلد ليس كبقية البلدان ..هو فجر الحضارة البشرية..في البدء كان العراق ثم كانت الحضارة .. سيعود بإذن الله ..لأنه عبر ٧ آلاف سنة لم يغب عن مشهد الحضارة".

