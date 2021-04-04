الحلبوسي يؤكد أهمية الدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أهمية الدعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، سفير الدنمارك لدى العراق ستيغ باولو بيراس، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني".



وشدد رئيس البرلمان، على "أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، معبراً عن تقديره لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو".

