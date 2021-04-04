انت الان تتابع خبر بغداد وأبو ظبي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأبو ظبي.