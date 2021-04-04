انت الان تتابع خبر ارتفاع إصابات كورونا عالمياً الى أكثر من 131 مليوناً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 131 مليونا و367 ألفا و676 إصابة، حتى اليوم الأحد.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى مليونين و859 ألفا و304 حالات وفاة، وتتصدر قائمتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكثر الدول المتضررة من الفيروس.



وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغ حتى الآن 105 ملايين و740 ألفا و27 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.