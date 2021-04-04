الإعلام الأمني تعلن القبض على 3 إرهابيين في الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ومعالجة 15 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجب تفتيش بقرى (ديرم توثة _ العذبة _ العربيد _ باخيرة _ تل خزف) ضمن قاطع مسؤوليتها"، مشيرة إلى أن "القوة عثرت على مخلفات من عصابات داعش الارهابية عبارة عن قنبرة هاون عيار 82 ملم و قنبرة هاون عيار 60 ملم و ثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم و صاروخين كاتيوشا ورمانتين قاذفة RBG7 و تم تفجير المواد موقعياً".



وأضاف البيان، "فيما خرجت قوة من قيادة عمليات الأنبار بواجب تفتيش وتطهير ضمن مناطق قاطع مسؤوليتها وقد تم ضبط وتدمير 15 عبوة ناسفة وألقت القبض على 3 إرهابيين".

