انت الان تتابع خبر 'رتبة وقدم'.. الكاظمي يكافئ ضباط ومنتسي مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الأحد، عن منح مكافأة "قدم ورتبة" لضباط ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرر منح ضباط جهاز مكافحة الارهاب قدماً ممتازاً ستة أشهر، والمنتسبين العسكريين رتبه واحدة اعلى".
وأشار إلى أن "ذلك القرار جاء تثميناً لجهودهم في مقاتلة ودحر الجماعات الارهابية في مناطق جبل مكحول ومخمور والطارمية".
وأشار إلى أن "ذلك القرار جاء تثميناً لجهودهم في مقاتلة ودحر الجماعات الارهابية في مناطق جبل مكحول ومخمور والطارمية".