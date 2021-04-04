العراق وعمان يبحثان العلاقات الثنائية على المستوى البرلماني

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وسفير سلطنة عُمان، العلاقات الثنائية بين العراق وعمان على المستوى البرلماني.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. كما شهد اللقاء بحث جملةٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة".



من جهته، أكد السفير العُماني "انفتاح بلاده على العراق والتعاون في المجالات كافة".

