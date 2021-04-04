انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تلقي القبض على مروجين للمخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليزم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق مختلفة من المحافظة.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية شرطة البصرة من القاء القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق مختلفة من المحافظة".
واضافت انها "ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات"، مشيرةً الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".
واضافت انها "ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات"، مشيرةً الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".