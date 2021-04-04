انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تلقي القبض على مروجين للمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليزم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بترويج المخدرات في مناطق مختلفة من المحافظة.