الكاظمي للشركات الإماراتية: أبواب العراق مفتوحة أمامكم

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "التقى اليوم، في مقر اقامته بدولة الامارات، مجموعة من الشركات الاماراتية ورجال الأعمال، حيث أكد أن العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات، وبين ان العراق هو مهد الحضارات والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه".واوضح، ان "الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعافي تدريجي للاقتصاد العراقي"، مشيراً الى "الورقة الاصلاحية التي اعدت لاصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، مؤكداً ان ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الأعمال، حيث اتخذت عدة إجراءات للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات".

وشدد الكاظمي على، ان "الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها".



من جهتهم، اشاد رجال الاعمال، "بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، واكدوا على استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات".