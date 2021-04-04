بدء الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإماراتي

بغداد - ياسين صفوان - ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والإماراتي".

وجرى خلال الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الاماراتي وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء.

وكان في استقبال الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار ابو ظبي الشيخ محمد بن زايدآل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، ووزير الطاقة الإماراتي السيد سهيل المزروعي.