انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى الامارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي مترأسا وفدا حكوميا رفيعا.
وفي وقت سابق من اليوم اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، ان "الكاظمي غادر صباحا ارض الوطن متوجها الى الامارات على رأس وفد حكومي رفيع".
واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار السعودية الاربعاء الماضي والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، واسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.
واضاف البيان " ان الزيارة تأتي لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار السعودية الاربعاء الماضي والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، واسفرت الزيارة عن توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية.