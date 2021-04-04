اللجنة المالية ترد على مقترح توزيع الرواتب بالدولار

بغداد - ياسين صفوان - علّقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بشأن مقترحات صرف رواتب الموظفين بالدولار بدلاً من الدينار العراقي.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في تصريحات تابعتها الخليج 365، "ما يقترحه النواب ليس ملزمــــاً للحكومة، وتلك المقترحات ليست بالضرورة قابلة للتطبيق"، مبينــــاً أن "الأمور القابلــــة للتطبيق هي التي تعــــرض في قانــــون الموازنة، أمــــا مقترحات النواب لربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنها غير ملزمة للحكومة".



وأضــــاف، أن "تطبيق هــــذه المقترحات يكون عائداً إلى الحكومة والسياســــة النقدية للبنك المركــــزي في عمليــــة إقرار عمليــــة الصرف، وليس لتلبية رغبة لدى النواب".

