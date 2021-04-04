تعرف على سعر صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات

بغداد - ياسين صفوان - اسعار صرف الدولار لهذا اليوم الاحد امام الدينار العراقي في بغداد وعدد من المحافظات.

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محمد يوسف

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