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تعرف على سعر صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - اسعار صرف الدولار لهذا اليوم الاحد امام الدينار العراقي في بغداد وعدد من المحافظات.
بغداد - بورصة الكفاح
147,000

السعر في الصيرفات
146,500
147,500

—-—————————-
كربلاء / بورصة
147,000

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البصرة / بورصة
147,200

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اربيل / بورصة
147,000

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الموصل / بورصة
147,200

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السليمانية / بورصة
147,000

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ديالى
147,250


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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