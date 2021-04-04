انت الان تتابع خبر تعرف على سعر صرف الدولار في بغداد وعدد من المحافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اسعار صرف الدولار لهذا اليوم الاحد امام الدينار العراقي في بغداد وعدد من المحافظات.
بغداد - بورصة الكفاح
147,000
السعر في الصيرفات
147,000
السعر في الصيرفات
146,500
147,500
—-—————————-
كربلاء / بورصة
147,000
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البصرة / بورصة
147,200
البصرة / بورصة
147,200
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اربيل / بورصة
147,000
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الموصل / بورصة
147,200
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السليمانية / بورصة
147,000
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ديالى
147,250