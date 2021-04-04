انت الان تتابع خبر بالفيديو: العراقي 'ميمي' يهدر هدفاً... أغرب فرصة ضائعة في دوري نجوم قطر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-04 | 09:22
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واصل فريق السيلية سلسلة عروضه المميزة في الفترة الأخيرة، بعد أن نجح في الفوز على مضيفه قطر 2-1، بالجولة العشرين من بطولة الدوري القطري لكرة القدم، في لقاء شهد ضياع فرصة لا تصدق من نجم المنتخب العراقي مهند علي.
هداف "أسود الرافدين" أخفق في هز شباك فريق قطر، رغم وجوده أمام مرمى خال من الحارس، مفرطا بأبرز فرصة في الموسم الحالي للدوري القطري، ومخفقا في إضافة الهدف الثامن إلى سجله مع السيلية بمسابقة الدوري.
ولم ينجح اللاعب في ترجمة كرة عرضية متقنة من زميله الإيراني رامين رضائيان، الذي وضع اللاعب أمام شباك خالية في الدقيقة الـ88 من عمر المواجهة، حيث لعب"ميمي" كرته في الشباك الجانبية للمرمى، وسط دهشة زملائه والكادر الفني بقيادة المدرب التونسي سامي الطرابلسي.
لكن ما شفع للاعب العراقي انتهاء اللقاء بفوز فريقه بهدفي رضائيان وعبد القادر ألياس، مقابل هدف لكريستيان سيبايوس من ضربة جزاء، ليصل السيلية إلى نقطته الـ26 في المركز الثامن، مقابل 31 نقطة لقطر، الذي يوجد في الترتيب الخامس.
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