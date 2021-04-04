بالفيديو: هدف بـ'مقصية عالمية' على طريقة 'كريستيانو رونالدو'

وأدرك دانييلي فيردي التعادل لفريقه، بحلول الدقيقة 73 بتسديدة "مقصية" رائعة، على غرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو



فقد أحرز الدون رونالدو في مثل هذا اليوم من العام 2018، هدفين بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس (3-0) في دوري الأبطال، أحدهما بـ"مقصية خرافية" عندما حلق "صاروخ ماديرا" في سماء تورينو وسدد كرة في شباك الأسطورة جانلويجي بوفون، جعل جماهير "اليوفي" تصفق له بحرارة، في معقله "أليانز ستاديوم".

بينما سجل هدفي "نسور" لاتسيو كل من لاعب خط الوسط الإيطالي مانويل لاتزاري، والمهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، في الدقيقتين (56، و88 من ضربة جزاء) على الترتيب.