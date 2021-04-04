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المثنى.. القبض على 3 متهمين وضبط مواد منتهية الصلاحية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين وضبط مواد منتهية الصلاحية في محافظة المثنى.
الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركزي شرطة الخضر والصوب الصغير التابعين الى قسم شرطة قضاء الخضر في محافظة المثنى ألقت القبض على (3) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية للقضاء وفق احكام المواد القضائية ( 413 ، 434 ، 433 ) من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان ان "مفارز سيطرة العارضيات التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية/ مدخل المحافظة الشمالية، تمكنت من ضبط عجلة صالون تحمل مادة المنظفات (زاهي) منتهية الصلاحية"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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