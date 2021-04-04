بالصور: وفد نادي الزوراء يتوجه الى الامارات لملاقاة فريق الوحدة

يتوجه وفد نادي الزوراء، اليوم الاحد، الى دولة الامارات تحضيراً لمواجهة الوحدة الاماراتي المقررة الاربعاء المقبل في ملحق دوري ابطال اسيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزوراء على موقعها الرسمي في الفيس بوك صورا تظهر استعدادات وفد الفريق للمغادرة.

ومن المقرر ان يلتقي فريق الزوراء بفريق الوحدة في دبي وفي حال تغلب عليه سيغادر النوارس الى الهند يوم 10 من الشهر الحالي لاكمال أضلاع المجموعة الخامسة التي تضم: الريان القطري وبطل إيران بيرسبوليس وبطل الهند "جوا"، أما في حال أخفق في التأهل سيعود إلى العراق يوم الخميس المقبل لإكمال مبارياته في الدوري الممتاز.