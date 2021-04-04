الاستيلاء على عبوات ناسفة شرق الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاحد، عن الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في مدينة الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة تمكنت من الاستيلاء على ١١ عبوة على شكل صفيحة، و ٤ عبوات على شكل جلكانات".



وأوضح، ان "هذه العبوات هي من مخلفات داعش الارهابي وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة"