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بينهم بالإرهاب.. القبض على 3 متهمين في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين بينهم مطلوب بقضايا الإرهاب في المحافظة.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة".

وبينت المديرية ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم مطلوب بقضايا الإرهاب"، مشيرة إلى قيامها باحالتهم جميعا إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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