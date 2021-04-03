العراق يعلن وقوفه مع الأردن للحفاظ على أمنِ واستقرار البلاد

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن "الحكومة العراقيّة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني، في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ وإستقرار البلاد ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ الشقيق، بما يُعزز حضوره، عبر الإرتكانِ للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".



واعربت الوزارة عن تطلعها إلى "المزيد من التقدّم والإزدهار ومواجهة التحديّات، ليحظى الشعب الأُردنيّ الشقيق بما يستحق في ظلِّ قيادته الحكيمة"، مؤكدة أن "أمنَ وإستقرارَ المملكة الأُردنيّة الهاشميّة هو من أمنِ وإستقرار العراق".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية ذكرت اليوم السبت أن "السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين"، بسبب ما قالت إنه "تهديد لاستقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الأردنية قالت إن حمزة بن الحسين ليس موقوفاً.

وأفاد مصدر أمني في الأردن، اليوم السبت، باعتقال كل من الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية.