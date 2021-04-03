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السعودية تعلن البدء بالاستعداد لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل أزمة .
وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط: "بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان".

وأضاف مشاط: "تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين"، مؤكدا تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.


تجدر الإشارة إلى أن أداء العمرة بالمملكة يحتاج للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، لإثبات عدم إصابة الشخص المعني بفيروس كورونا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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