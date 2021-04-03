انت الان تتابع خبر بريطانيا تسجل أقل حصيلة للوفيات بكورونا منذ 7 أشهر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 3423 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أقل حصيلة لضحايا الجائحة على أساس يومي منذ أوائل سبتمبر.
وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3423، مقابل 4479 الخميس و3402 الجمعة، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4357091 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس و52 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126826 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس و52 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126826 شخصا.