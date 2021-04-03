دولة القانون يعلن عزمه الطعن بالموازنة غداً

بغداد - ياسين صفوان - أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، اليوم السبت، أن ائتلافه سيقدم صباح يوم غد طعناً لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة التي اقرها البرلمان قبل أيام.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "ائتلاف دولة القانون وبعد مقاطعته لجلسة التصويت على الموازنة لوجود العديد من الملاحظات بشأنها، فإنه وضمن واجبه الاخلاقي والقانوني ولوجود العديد من المخالفات التي تضمنتها الموازنة فانه سيقدم يوم غد الاحد طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد الموازنة".



وأضاف المالكي، أن "دولة القانون ستقدم الطعن اولاً على سعر الصرف للدولار مقابل الدينار وثانياً بشأن شمول من وصوفهم بالمغيبين او المفقودين في قانون الشهداء، اضافة الى عدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لابناء البصرة".