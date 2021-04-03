نائب يدعو البرلمان لإعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق 'المحاضرين'

وقال الكربولي في تغريدة، تابعتها الخليج 365، إن "المحاضرين المجانيين غبن حقهم مرتين.. مرة عندما لم تُقدر جهودهم المجانية على مدى 6 سنوات، ومرة عندما لم ينصفوا في الموازنة الحالية".

وأضاف "على مجلس النواب اعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق هذه الشريحة المظلومة".

