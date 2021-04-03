انت الان تتابع خبر نائب يدعو البرلمان لإعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق 'المحاضرين' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الخميس، البرلمان إلى إعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق المحاضرين المجانيين.
وقال الكربولي في تغريدة، تابعتها الخليج 365، إن "المحاضرين المجانيين غبن حقهم مرتين.. مرة عندما لم تُقدر جهودهم المجانية على مدى 6 سنوات، ومرة عندما لم ينصفوا في الموازنة الحالية".
وأضاف "على مجلس النواب اعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق هذه الشريحة المظلومة".
وأضاف "على مجلس النواب اعادة النظر بتفاصيل الموازنة لضمان حقوق هذه الشريحة المظلومة".