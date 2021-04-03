التربية بشأن تعيين المحاضرين: لا علاقة لنا بهذا الملف

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "ملف المحاضرين يعود الى مديرية التربية التابعة الى المحافظة، وأي اجراء يتخذ من قبل المحافظة وليس من الوزارة".

وأضاف، أن "المديريات مرتبطة فنيا بالوزارة كتحديد موعد بدء الدوام، والياته، وموعد الامتحانات والمنهاج الدراسية"، لافتا الى أن "التعيينات هي اوامر إدارية ومالية متبعة بين المحافظة ووزارة المالية ولا علاقة للتربية فيها".



وشدد فاروق على "ضرورة عدم عرقلة مسيرة العملية التربوية"، لافتا الى أن "المطالبة بالحقوق يجب أن تكون مشروعة وأن لا تؤثر على حق مستقبل الاخرين".

وتابع أن "الوزارة ستتواصل مع المديريات العامة للتربية لمعرفة الاشكاليات والتمايز بين مديرية واخرى بوجود هكذا تظاهرات وإشكالات".